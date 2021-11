Offenbach (dpa/lrs) - Trübes Herbstwetter zieht über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Der Mittwochmorgen starte mit Nebel, der sich am Vormittag auflöse, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf breiten sich Wolken und Regen vor allem im Südosten aus. Die Temperaturen erreichen maximal sieben bis zehn Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, von Westen kann der Regen nachlassen. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs bis zwei Grad.

Am Donnerstag hält der Mix aus Wolken und Schauern an. Vor allem in der Osthälfte kann es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun Grad.

