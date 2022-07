Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen bestimmen Wolken und einzelne Schauer das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Donnerstag beginnt wechselhaft mit etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Später soll der Himmel dann auflockern. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.

Für Freitag erwarten die DWD-Meteorologen meist dichte Wolken bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Es soll aber trocken bleiben. Auch der Samstag beginnt demnach mit bewölktem Himmel, im Norden sind vereinzelt Schauer möglich. Im Süden kann es später auch längere sonnige Abschnitte geben. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad in der Eifel und bis zu 27 Grad an Rhein, Mosel und Saar.