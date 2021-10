Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstag mit vielen Wolken und örtlich etwas Regen zu rechnen. Bei schwachem Wind aus Richtung West bis Südwest liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 13 und 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In den höheren Lagen werden es bis zu neun Grad. Die Nacht zu Mittwoch bleibt wolkig, aber weitestgehend trocken mit vereinzelter Nebelbildung. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen vier und acht Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstag mit vielen Wolken und örtlich etwas Regen zu rechnen. Bei schwachem Wind aus Richtung West bis Südwest liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 13 und 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In den höheren Lagen werden es bis zu neun Grad. Die Nacht zu Mittwoch bleibt wolkig, aber weitestgehend trocken mit vereinzelter Nebelbildung. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen vier und acht Grad.