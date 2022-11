Mit vielen Wolken, Regen und einstelligen Temperaturen sind die Wetteraussichten in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen eher trübe. Am Mittwoch sei es verbreitet bedeckt und es gebe zeitweise Regen oder Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad, nur am Oberrhein könne es noch ein Grad wärmer werden. In der Nacht zum Donnerstag könne es in höheren Lagen Frost und damit auch Glättegefahr geben. Am Tag setze sich dann das trübe Wetter fort mit Wolken und zeitweise Regen. Die Höchsttemperatur liege dann bei sieben Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch am Freitag bleibt es den Meteorologen zufolge stark bewölkt, es kann allerdings kurze Auflockerungen geben. Vom Rheingau bis zur Pfalz sei am Abend auch leichter Schneefall möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal sechs Grad.

Wettervorhersage