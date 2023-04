Nach dichten Wolken am Mittwochvormittag lockert der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Laufe des Tages auf. Zum Nachmittag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer im Saarland und im Pfälzerwald an. In den übrigen Teilen soll es demnach trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad, im Bergland auf 11 bis 13 Grad. Die Nacht zu Donnerstag bleibt nach Angaben der Wetterexperten überwiegend bewölkt. Teilweise seien Schauer zu erwarten. Im Bergland müsse mit Schnee und Glätte gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad. Teilweise bilde sich Bodenfrost.

Am Donnerstag gibt es einen Mix aus heiteren Abschnitten und dicken Wolken mit Regenschauern, wie die Meteorologen erklärten. Im Bergland vermische sich der Regen teilweise mit Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen kühlen 8 und 12 Grad, in Hochlagen um 6 Grad.

Vorhersage DWD