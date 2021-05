Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter. Nach einem überwiegend trockenen Freitagvormittag folgen im Tagesverlauf immer mehr Regenschauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Örtlich kann es Gewitter mit Starkregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zu Samstag nimmt der Regen dann ab und es kann neblig werden.

Der Samstag beginnt laut DWD-Prognose stark bewölkt, aber trocken. Später nimmt die Regenwahrscheinlichkeit zu, vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Dazu werden höchstens 16 Grad erreicht. Einen ähnlichen Mix aus Regen und kurzen Gewittern erwarten die DWD-Meteorologen auch für Sonntag. Die Temperaturen liegen dann zwischen 13 und 17 Grad.

