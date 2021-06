Birkenfeld (dpa/lrs) - Der erste im Nationalpark Hunsrück-Hochwald nachgewiesene Wolf ist jetzt näher bestimmt worden: Es handelt sich um einen männlichen Grauwolf (GW2104m), wie der Nationalpark am Freitag in Birkenfeld mitteilte. Sein Herkunftsrudel konnte noch nicht bestimmt werden. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums von Ende Mai in Mainz gehört der Wolf zur Alpenpopulation.

Das Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik hatte den Grauwolf anhand einer DNA-Probe bestätigt. Ein „wolfsähnliches Tier“ war im Rahmen eines Fotofallen-Monitorings am 24. April von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft im Park aufgezeichnet worden. Ganz in der Nähe wurde dann Kot gefunden, der dem Wolf zugeordnet werden konnte.

Bisher wurden sesshafte Wölfe in Rheinland-Pfalz nur im Westerwald nachgewiesen, darunter ein Wolfsrudel. Ansonsten tauchten immer mal wieder Einzeltiere auf. Der erste Nachweis eines Wolfes nach mehr als 100 Jahren in Rheinland-Pfalz gelang 2012 im Westerwald.

Wölfe stehen unter Naturschutz. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat 2015 einen Managementplan für den Umgang mit der Tierart eingeführt. Dabei werden Risse von Nutztieren vollständig entschädigt, wenn sie nachweislich von einem Wolf verursacht wurden.

