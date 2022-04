Der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann wird an Ostermontag ein Konzert an der Universität in Koblenz geben. Die Veranstaltung für und mit Biermann finde im Rahmen einer geplanten Kultur- und Projektwoche auf dem Campus in Koblenz statt, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.

Koblenz (dpa/lrs) – Die Universität Koblenz-Landau verlieh dem berühmten politischen Liedermacher und Lyriker im Jahr 2020 die Ehrendoktorwürde. Der Fachbereich Philologie/Kulturwissenschaften der Universität würdigte damit Biermanns besondere Verdienste um die Literatur und um die Wissenschaft, wie es hieß. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Feierlichkeiten für den Liedermacher und sein Konzert damals abgesagt worden.