Mainz/Bitburg (dpa/lrs) - Mit einer DNA-Analyse wollen Experten herausfinden, ob in der Nähe von Bitburg in der Eifel ein Wolf überfahren wurden. Das tote Tier war nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums bereits am vergangenen Sonntagabend an der Bundesstraße 51 gefunden worden. Nach erster Experteneinschätzung könnte es sich tatsächlich um einen Wolf handeln, teilte das Ministerium am Freitag mit. Das Senckenberg-Institut im hessischen Gelnhausen untersuche nun Genmaterial des Tieres, um Klarheit zu bekommen.