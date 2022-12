Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken hat eine Wohnung in einem sechstöckigen Mehrparteienhaus gebrannt. Durch das Feuer in der Nacht auf Samstag im Erdgeschoss des Hauses entstand ein geschätzter Sachschaden von über 75.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden neben der betroffenen Wohnung keine weiteren Teile des Gebäudes beschädigt. Zwei leerstehende Wohnungen mussten von der Feuerwehr geöffnet werden, da dort die Rauchmelder anschlugen. Für die Löscharbeiten evakuierten die Einsatzkräfte das Gebäude, in dem etwa 40 Bewohner leben. Nachdem das Haus gelüftet worden war, konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Fachermittler sichern in der Brandwohnung derzeit Beweise.