Mutmaßlich wegen eines technischen Defekts ist in Kasbach-Ohlenberg im Landkreis Neuwied ein Wohnmobil abgebrannt. Der Schaden alleine an dem Fahrzeug liegt bei rund 150.000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Haus verhindern können.

Linz am Rhein - Nach ersten Ermittlungen hatte sich eine Lithiumbatterie, die im Wohnmobil eingebaut war, entzündet. Durch das Feuer explodierten Gasflaschen. Die Polizei prüft nun, ob durch umherfliegende Trümmer parkende Autos in der Nähe beschädigt wurden. Zudem wurden auch zwei E-Bikes auf dem Dachträger des Wohnmobils zerstört. Verletzt wurde niemand.

