Hardt (dpa/lrs) - Wegen des Brandes eines Wohnhauses gibt es seit dem Donnerstagmorgen in Hardt (Westerwaldkreis) eine großräumige Sperrung im Ort. Es habe der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer konnte gelöscht werden, es hatte nur eine der Wohnungen betroffen. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei dauerte am Morgen aber an. Die Brandursache war zunächst unklar.