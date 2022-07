Nach einem Brand in einem Haus in Ochtendung (Landkreis Mayen-Koblenz) sind am Sonntag drei Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren zur Beobachtung im Krankenhaus geblieben. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag alle sieben Bewohnerinnen und Bewohner leicht verletzt wurden. Die genaue Brandursache stand noch nicht fest, anfangs wurde ein defekter Kühlschrank als Grund vermutet.

Ochtendung (dpa/lrs) - Der Hauseigentümer hatte der Polizei zufolge den Brand selbst bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in der Erdgeschosswohnung, sie muss komplett saniert werden, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung im Obergeschoss könne wegen der Ruß- und Rauchentwicklung derzeit ebenfalls nicht genutzt werden.

Pressemitteilung der Polizei