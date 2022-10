In Faid (Landkreis Cochem-Zell) hat am Sonntag ein Wohnhaus mit integrierter Schreinerei gebrannt - den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Bereich. Das Gebäude wurde komplett zerstört, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Über 100 Einsatzkräfte, unter anderem der freiwilligen Feuerwehren Cochem und Faid rückten an, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

