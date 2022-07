Buch (dpa/lrs) - Beim Brand zweier Wohnhäuser im Hunsrück sind am Montag mindestens 200.000 Euro Sachschaden entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Abend weiter sagte, sind noch 120 Feuerwehrleute in der Gemeinde Buch im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach den Angaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache in einem der Fachwerkgebäude aus. Die Flammen seien dann auf ein Nachbarhaus übergegriffen sowie zwei Scheunen.