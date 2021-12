Offenbach (dpa/lrs) - Dichte Wolken und vereinzelter Sprühregen leiten die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein. Durch ein Frontensystem, das am Sonntag Rheinland-Pfalz und das Saarland von Westen überquerte, sei die Luft sehr feucht, aber mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf lockere es am Montag demnach an einigen Stellen auf. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind aus Süden.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibe es überwiegend stark bewölkt. In der zweiten Nachthälfte kann es vereinzelt regnen, so der DWD. Dichte Wolken, etwas Regen oder Sprühregen und ein schwacher Wind begleiten den Angaben nach auch den Dienstag - bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad.