Das sommerliche Wochenende wird in Rheinland-Pfalz von einem wechselhaften Montag abgelöst. Während die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 31 Grad ansteigen, kann es am Montag zu wechselnder Bewölkung im Westen und Schauern im Norden kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Die Temperaturen im Land kühlen sich demnach am Montag teilweise leicht ab. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 26 Grad und 29 Grad. Am Oberrhein erwarten die Meteorologen bis zu 31 Grad, in höheren Lagen 21 bis 25 Grad. Den Prognosen zufolge soll der Dienstag niederschlagsfrei bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad.