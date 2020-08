Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland etwas kühler und mit einzelnen Schauern, bevor es spätestens zur Wochenmitte wieder heißer wird. Am Montag zeigt sich der Himmel teils stark bewölkt, dazu gibt es einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 25 Grad. Am Dienstag wird es den Meteorologen zufolge dann wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen demnach bei 19 bis 24 Grad. Am Mittwoch gibt es dann viel Sonne, die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad.