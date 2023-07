Zum Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen Reisende am Wochenende Geduld aufbringen. Sowohl auf den Straßen als auch auf den Gleisen wird mit viel Verkehr gerechnet. Es drohe «eines der staureichsten Wochenenden der Saison», teilte der ADAC Mittelrhein mit. «Auf den wichtigsten Urlauberautobahnen wird es abschnittsweise nur im Schritttempo vorangehen.» Die längsten Staus erwartet der ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. «Wer dieser Gefahr aus dem Weg gehen möchte, sollte nach Möglichkeit Mitte der Woche aufbrechen.» In der Region seien insbesondere die Autobahn 5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck, Karlsruhe und Basel sowie die Autobahn 61 zwischen Mönchengladbach, Koblenz und Ludwigshafen betroffen. «Der ADAC Mittelrhein empfiehlt, früh morgens oder am späten Abend mit dem Auto in die Ferien zu starten, da es zu diesen Zeiten weniger Staus gibt», hieß es.

Auch in den Zügen rechnet die Deutsche Bahn für Rheinland-Pfalz und das Saarland mit einer höheren Auslastung. «In der Regel ist insbesondere das Wochenende zum Ferienstart besonders reisestark», teilte eine Bahnsprecherin mit. Generell sei die Auslastung der Züge an den Wochenenden höher - auch in der Ferienmitte und zum Ferienende. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt daher online über die erwartete Auslastung informieren und Sitzplätze reservieren.

«An den Hauptreisetagen und Wochenenden sorgen außerdem zusätzliche Servicekräfte für die Unterstützung der Reisenden an den großen Hauptbahnhöfen», teilte die Sprecherin weiter mit. Diese sollen demnach den Fahrgästen etwa beim Ein- und Ausstieg mit Gepäckstücken helfen und Auskunft über mögliche Reisealternativen geben.

Wer den Ferienstart ohne Reisestress lieber zuhause genießen will, muss sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst auf wechselhaftes Wetter einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst soll es am Freitag vor allem im Norden noch vereinzelt Schauer geben, im Süden bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Nordwesten und 26 Grad am Oberrhein. Am Samstag setzt sich die Sonne dann schon eher durch: Es soll laut Vorhersage heiter bis wolkig und meist trocken werden.

ADAC Mittelrhein