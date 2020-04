Nach Wochen des Shutdowns ist nach Ansicht von Wirtschaftsminister Wissing nun eine Perspektive für die Unternehmer in der Corona-Krise nötig. Den Weg manch anderer Bundesländer bei Hilfsprogrammen hält der FDP-Politiker für grundfalsch.

Mainz (dpa/lrs) - Die Wirtschaft braucht nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing bald ein Zeichen, wann das ökonomische Leben wieder anlaufen kann. «Das größte Problem für die Unternehmen ist die offene Frage, wie lange der Shutdown anhält», sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Die Wirtschaft braucht so schnell wie möglich greifbare Signale. Es muss eine Perspektive eröffnet werden. Ansonsten sind die Emotionen schwer kanalisierbar.»

«Rheinland-Pfalz ist doppelt getroffen», sagte Wissing - einmal als exportorientiertes Land durch die Störung des Welthandels und zum anderen durch den Shutdown im Bereich der Binnennachfrage. «Die Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer sind extrem groß - und das ist auch verständlich.» Trotz allem dürfe bei staatlichen Hilfen in der Corona-Krise nicht nur kurzfristig gedacht werden.

Rheinland-Pfalz richte den Blick auf einen längerfristigen Zeitraum. «Das unterscheidet uns von anderen Bundesländern», betonte Wissing. Viele andere Länder seien für kurzfristige Hilfen massiv in die Neuverschuldung eingestiegen. Rheinland-Pfalz habe mit dem Schutzschirm, der neben Zuschüssen Sofort-Darlehen biete, einen anderen Weg gewählt und verfahre ähnlich wie der Bund.

«Wer sich jetzt mit kurzfristigen Soforthilfeprogrammen massiv verschuldet, nimmt sich Handlungsfähigkeit für die zweite Jahreshälfte», mahnte Wissing. «Ich bin mir sicher, dass die Wirtschaft uns über die akute Shutdown-Phase noch brauchen wird.» Wenn eine Rezession komme, dürfe der Staat nicht zum Sparhaushalten gezwungen werden, dann müssten öffentliche Investitionen verstärkt werden. «Es ist kurzsichtig, wenn man jetzt sein Pulver verschießt.»

Die Kommunikation über die sehr unterschiedlichen Hilfsprogrammen sei in den vergangenen Wochen teils chaotisch gewesen. «Es sind eine Reihe von Missverständnissen entstanden.» Er halte es für schwierig, dass manche Bundesländer über die vom Bund angekündigten Soforthilfen für kleine Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern hinaus auch Zuschüsse für größeren Firmen auf den Weg gebracht hätten. «Die Schulden, die dadurch in anderen Ländern aufgebaut wurden, müssen die Rheinland-Pfälzer nicht zurückzahlen.» Rheinland-Pfalz wolle auch nach der Krise moderat besteuern können.

Wie sich die kommenden Monate gestalteten, könne niemand mit Gewissheit sagen, meinte Wissing. «Wir haben mit so einem Shutdown keine Erfahrungen.» Deutschland und Rheinland-Pfalz habe dank der mittelständischen Wirtschaftsstruktur und der dort gelebten Eigenverantwortung aber Vorteile. «Damit können wir, wenn wir aus der Shutdown-Phase herauskommen, schneller wieder Fahrt aufnehmen als andere Volkswirtschaften.» Er wolle als Wirtschaftsminister auch in der Krise so viel Eigenverantwortung in Unternehmen schützen wie möglich. Denn sie brauche es, damit es wieder bergauf gehe.