Der Landesparteitag der rheinland-pfälzischen FDP steht unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges und hat einen außergewöhnlichen Gastredner.

Fast fühlt es sich an, als würde das Gas aus Russland zum Heizen fehlen, als sich der Vorstand der Landes-FDP am Samstag in Mainz trifft. Es ist kühl in der