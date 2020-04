Mainz (dpa/lrs) - Leere Straßen, geschlossene Restaurants und Geschäfte - für den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat die Ruhe in der Corona-Krise etwas Unheimliches. Sie komme unwirklich und irgendwie auch unverdient vor, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die gesamte Pandemie sei in vielerlei Hinsicht unkalkulierbar, auch was drohende gesundheitliche Probleme angehen. «Das hat etwas Unberechenbares», sagte Wissing. «Die Deutschen sind ein Volk, das sich gerne absichert und versichert.» Gerade dann irritierten Unwägbarkeiten.