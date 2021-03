Mainz (dpa) - Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sieht einen wichtigen Unterschied im Regierungsstil von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). «Malu Dreyer begreift eine Koalition auch als ein Team, Angela Merkel ausschließlich als ein politisches Zweckbündnis», sagte der stellvertretende Ministerpräsident am Donnerstag dem «Spiegel». Grundlage einer funktionierenden Koalition wie der von SPD, FDP und Grünen in Mainz sei die Bereitschaft aller, auch die Anliegen und Sichtweisen des jeweils anderen zu akzeptieren. «In Mainz leben wir das», sagte er drei Tage vor der Landtagswahl am Sonntag.

Mainz (dpa) - Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sieht einen wichtigen Unterschied im Regierungsstil von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Malu Dreyer begreift eine Koalition auch als ein Team, Angela Merkel ausschließlich als ein politisches Zweckbündnis“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident am Donnerstag dem „Spiegel“. Grundlage einer funktionierenden Koalition wie der von SPD, FDP und Grünen in Mainz sei die Bereitschaft aller, auch die Anliegen und Sichtweisen des jeweils anderen zu akzeptieren. „In Mainz leben wir das“, sagte er drei Tage vor der Landtagswahl am Sonntag.

„Wenn Ihnen der Koalitionspartner tagelang immer wieder seine Argumente verkauft, in der Hoffnung, er könnte Sie vielleicht doch noch überzeugen, geht mir das irgendwann auf den Keks“, sagte Wissing, der auch Generalsekretär der Bundes-FDP ist. Das Zauberwort für ihn heiße in einer Koalition „Empathie“.

Eine Koalitionsaussage für die Zeit nach der Landtagswahl machte der FDP-Landesvorsitzende nicht. „Wir wollen weiter erfolgreich regieren und liberale Politik gestalten“, sagte er.

Zu Rolle der CDU in Rheinland-Pfalz sagte Wissing, die Christdemokraten bekämpften die FDP auch in Rheinland-Pfalz, seitdem Angela Merkel ihre Bundesvorsitzende geworden sei. „Am liebsten sähe uns die CDU dort in der außerparlamentarischen Opposition.“ Für die FDP sei das nicht nur ein Nachteil. „Das Verhalten der Union hat zu einer Auflösung des früheren bürgerlich-konservativen Lagers geführt. Eine schwarz-gelbe Koalition ist dadurch zu einer Option unter anderen geworden, aber kein Automatismus mehr“, erklärte Wissing.

Die FDP hatte bei der Landtagswahl vor fünf Jahren 6,2 Prozent erreicht und gemeinsam mit SPD und Grünen eine Ampelkoalition gebildet. Jüngste Meinungsumfrage sehen die Liberalen zwischen sechs und neun Prozent. Spitzenkandidatin für die Landtagswahl ist Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt.

© dpa-infocom, dpa:210311-99-782922/2