Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hält eine über Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr hinausgehende Maskenpflicht für unnötig. Es sei am besten, bei Auflagen in der Corona-Krise so pragmatisch wie möglich vorzugehen ohne übertriebene Einschätzungen, sagte er am Mittwoch in einer Videositzung des Wirtschaftsausschusses des Landtages.

Das maßvolle Vorgehen der Regierung sei vernünftig. Irgendwann stoße man auch an die Grenze dessen, was kontrollierbar sei, sagte der Minister. In Rheinland-Pfalz muss vom kommenden Montag (27. April) an ein Mund-Nasen-Schutz im ÖPNV und in Läden getragen werden.