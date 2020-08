Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing hat Befürchtungen zurückgewiesen, sein künftiger Posten als Generalsekretär der FDP im Bund werde seine Arbeit in der Landesregierung beeinträchtigen. «Mein Ministeramt werde ich unverändert wahrnehmen», sagte er am Donnerstag im Landtag auf eine entsprechende Frage der oppositionellen AfD. «Es bleibt alles, wie es ist.» Auf die Frage, wie viel seiner Arbeitszeit er künftig für den Parteiposten aufwenden werde, antwortete Wissing: «Ein Minister zählt seine Arbeitsstunden nicht.» Er wies zudem auf Julia Klöckner hin, die seit Jahren sowohl CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz als auch Bundeslandwirtschaftsministerin sei.

Wissing soll beim Parteitag der Bundes-FDP im September neuer Generalsekretär der Bundespartei werden. In der Ampel-Koalition in Mainz ist er Wirtschafts- und Verkehrsminister sowie stellvertretender Ministerpräsident. Zudem steht er an der Spitze der Landespartei. Ein neuer Landtag wird am 14. März gewählt. Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt, die seit vielen Jahren eng mit Wissing zusammenarbeitet, soll die FDP als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl führen.