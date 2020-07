Mainz (dpa/lrs) - Die Corona-Krise hat die Entstehung eines vom rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsminister Volker Wissing angekündigten Agrarrats verzögert. Um eine offene und intensive Diskussion zu gewährleisten, brauche es persönliche Treffen, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Das geht nicht in einer Videokonferenz.» Persönliche Zusammenkünfte seien in der Pandemie aber nicht möglich gewesen. «Nach der Sommerpause werden wir uns damit wieder stärker befassen», kündigte Wissing an.

Dass der Agrarrat kommt, hatte Wissing im Februar nach einem Treffen mit Bauernvertretern in Bad Kreuznach angekündigt. Damals wurde hitzig über die neue Düngemittelverordnung diskutiert. Der Rat soll sich mit Themen beschäftigen, die kontrovers zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft diskutiert werden, wie den Düngeregeln sowie dem Insekten- und Pflanzenschutz. Mit dabei sein sollen Vertreter der Landwirtschaft, des Umweltschutzes und externe Experten.

Wissing hatte stets betont, dass das Gremium nicht zu groß werden dürfe. Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, sagte im Februar, ein solcher Rat könne Gräben zuschütten. Der Erfolg hänge letztlich von der Zusammensetzung ab.