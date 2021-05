Der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing ist mit einem Dämpfer in seinem Amt bestätigt worden. Er bekam bei einem digitalen Landesparteitag am Montagabend 64,5 Prozent der Stimmen. Im April 2019 hatte er noch rund 81 Prozent erhalten. Gegenkandidaten gab es nicht. Wissing ist als Generalsekretär der Bundes-FDP nach Berlin gewechselt und gehört der neuen rot-grün-gelben Landesregierung in Rheinland-Pfalz nicht mehr an. Der Landesparteitag hatte schon am Samstag begonnen, wurde aber wegen technischer Probleme mit dem Abstimmungssystem bis Montagabend unterbrochen. Aus rechtlichen Gründen muss die digitale Wahl noch per Brief bestätigt werden.