Die Spitzenkandidatin der Liberalen will Forschung und Wirtschaft künftig enger miteinander verzahnen. Mit wem sie in einer künftigen Landesregierung diese und andere Ideen umsetzen will, lässt sie offen.

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Wahlerfolg der FDP und der Beteiligung ihrer Partei auch an der nächsten rheinland-pfälzischen Landesregierung peilt Spitzenkandidatin Daniela Schmitt den Posten als Wirtschaftsministerin an. „Wir haben in dieser Legislaturperiode in der Wirtschaft vieles angepackt, gerade was die Modernisierung und den Mittelstand betrifft“, sagte die Wirtschafts-Staatssekretärin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kenne die Wirtschaft sehr gut, und da sind noch viele Ideen und Möglichkeiten, die ich gerne in Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Verbänden weiter begleiten möchte.“

Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen sei zu erkennen, wie wichtig ein starker Wirtschaftsstandort sei, sagte sie mit Blick auf die Corona-Krise. „Von daher würde ich das gerne mit all meinen Kräften und fachlicher Kompetenz unterstützen.“

Schmitt hat ebenso wie der FDP-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Volker Wissing bislang eine klare Koalitionsaussage vermieden. Die Spitzenkandidatin sieht darin keinen Fehler, auch wenn der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun kürzlich erklärt hatte, bei früheren Wahlen sei es für die FDP immer vorteilhaft gewesen, wenn sie „eine Präferenz zum Ausdruck gebracht“ habe. „Wir werben für unsere eigenen Ideen“, sagte sie. „Nach der Wahl am 14. März schauen wir, wie die Situation ist und mit wem wir liberale Politik am besten umsetzen können.“ Es gehe darum, die eigenen Überzeugungen nach vorn zu stellen und sich danach mit möglichen Partnern zusammenzusetzen.

Die 48-Jährige will bei einem Wahlerfolg die Bereiche Innovation, Forschung und Entwicklung stärker vorantreiben. Rheinland-Pfalz brauche eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu sehr mit der Standortfrage beschäftigt. Wir müssen künftig stärker auf Themenschwerpunkte an bestimmten Hochschulstandorten hinwirken und dies dann geschickter mit der Wirtschaft vor Ort verzahnen“, erklärte sie. Es gebe viele Unternehmer, viele Mittelständler, die ein Interesse daran hätten, an den Forschungsprojekten der Hochschulen teilzuhaben und gemeinsam daraus Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln. „Da sehe ich noch viele Möglichkeiten für Rheinland-Pfalz, die stärker genutzt werden können“, sagte Schmitt.

Ebenfalls wichtig sei die Stärkung der beruflichen Bildung. „Ich glaube, dass viele Menschen coronabedingt, aber auch durch die Transformation der Wirtschaft auch in der Mitte ihres Lebens gefordert sein werden, sich neu zu orientieren“, sagte sie. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen setzen, dass Menschen auch in der Mitte ihres Lebens alle Unterstützung bekämen, sich in den Bereichen weiterzubilden, die in den Unternehmen künftig gebraucht werden. „Dabei werden auch die Universitäten und Hochschulen eine wichtige Rolle spielen“, sagte sie.