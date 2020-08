Jahrelang wurde die Burgen Wildburg und Treis, idyllisch in einem Seitental der Mosel gelegen, zum Verkauf angeboten. Jetzt hat nach Informationen des „Cochemer Wochenspiegels“ ein steinreicher Hare-Krishna-Mönch – ein Russe, der in London lebt – zugeschlagen.

Seitdem geht in dem 2500-Einwohner-Ort Treis-Karden die Sorge um, die Burgen könnten zum Pilgerort der meist in orangefarbene Gewänder gehüllten Hare-Krishna-Jünger werden. Die Kommunalpolitiker überlegen nun, ob sie ihr Vorkaufsrecht ausüben sollen. Um die Burgen, die auch bisher in Privatbesitz waren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf die Idee hätten sie natürlich auch vorher schon kommen können ...