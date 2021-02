Mainz/Essen (dpa/lrs) - Die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden winterlich kalt. Am Donnerstagmorgen könne es gebietsweise noch etwas schneien, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Die Meteorologen warnen vor Glätte und gefrorenem Schneematsch. Im Laufe des Tages bleibt es dann überwiegend niederschlagsfrei. Am Nachmittag zeigt sich immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei minus 1 bis minus 4 Grad.

Auch am Freitag gibt es laut Vorhersage kaum neuen Schneefall. Es wird demnach sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen minus 1 bis minus 5 Grad. Das Wochenende soll ebenfalls viele Sonnenstunden bringen und überwiegend ohne Niederschlag bleiben.

