Corona hat die Träume der Menschen verändert. Was sie früher in der Ferne gesucht haben, finden sie nun in sich und vor ihrer Haustür. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass man besser gleich anfängt zu leben, statt Pläne zu schmieden. Und so muss es auch nicht die teure Reise an die Küste Portugals sein, um Windsurfen zu lernen. Die Pfalz bietet zahlreiche Surfspots.

Innerhalb von einer Stunde auf dem Brett über das Wasser gleiten, obwohl man noch nie auf einem solchen gestanden hat? Halte ich für unmöglich, als mir Didi sagt, dass er das mit mir vor hat. Wir stehen am Ufer des Silbersees im Speyerer Naturschutzgebiet Binsfeld.

Wichtigste Regel: Das Blaue ist das Wasser

Clubmitglied Steve, der zufällig vorbeiläuft, weil er auch gerade Surfen will, ruft: „Also das Blaue da hinten, das ist das Wasser. Bitte nicht verwechseln mit dem anderen Blau. Das ist der Himmel.“ Mehr muss man als Anfänger nicht wissen. Fast. Ein paar wertvolle Tipps zum richtigen Stehen und Segelanheben gibt mir Didi dann doch noch. „Das Segel und das Brett ist deine Freundin oder dein Freund. Wichtig ist, dass ihr eine gute Beziehung habt“, sagt Didi. Steve schmunzelt und wirft beiläufig ein: „Und wie in einer guten Beziehung, gibt es auch manchmal Krach.“ Krach, das bedeutet rein fallen. Beim Windsurfen nur ins Wasser.

Ich steige aufs Brett. Steve zieht seine Kreise schon auf dem See. Jetzt bloß nicht reinfallen. Erst recht nicht vor der Fotografin und den Männern. Auf dem Surfbrett stehen ist sicher so wie Bullenreiten: eine Frage von Sekunden, bis man abgeworfen wird. Meine Talente liegen bei allem, was mit Ball und Schläger zu tun hat. Doch das Stehen auf dem Brett klappt problemlos und auch das Segel aus dem Wasser zu ziehen.

Nun steh ich hier und kann nicht anders

Ein Windhauch gibt mir einen Schubs auf den See und schon gleite ich. Immer noch trocken, denke ich verwirrt, während sich Didi mit der Fotografin unterhält. Ich halte mich konzentriert am Ring (?) fest, tariere meine Füße aus und überlege, wie ich am besten lenke. Also ich auf das blicke, was vor mir liegt, bin ich wohl schon über den gesamten See geglitten und nur noch einen Meter von einem Baum entfernt. Sanft schiebt sich das Brett immer weiter unter den Baum. Ich halte mich an den Ästen fest und bleibe erstmal hängen. Nun steh ich hier und kann nicht anders. Hauptsache trocken. Hilft aber nichts. Didi eilt mir zu Hilfe. Standup Paddeling, also das Paddeln im Stand auf dem Surfbrett, ist auf dem Silbersee nur erlaubt, wenn man den Gleichgewichtssinnn trainieren will oder Leute schult.

Der Silbersee sei besonders gut für Anfänger geeignet, weil dort der Wind nicht so bläst, sagt Didi. Fortgeschrittene sind eher rund um die Kollerinsel zwischen Speyer und Baden-Württemberg unterwegs. Während ich auf dem SUP zurück zum anderen Ufer paddel, muss Didi mit meinem Brett erst einmal weit vom Ufer wegschwimmen, um überhaupt einen Hauch von Wind zu erhaschen, der ihm wieder Antrieb bietet.

„Wie schnell jemand das Windsurfen erlernt, ist ganz individuell“, sagt Didi. Auch grobe Schätzungen kann ich ihm kaum entlocken. Aber solche kleinen Erfolge direkt zu Beginn motivieren dranzubleiben. „Frauen haben einen besseren Gleichgewichtssinn, Männer mehr Kraft“, sagt Didi. Deshalb unterscheiden sich auch die Boards. Für Anfänger ist es fast egal.

„Windsurfen ist der Sport für Arme“, erklärt Didi. Es ist ein Ableger vom Segen und wurde für diejenigen erfunden, die sich ein Segeboot nicht leisten konnten. Würde man sich das Material komplett neu kaufen - inklusive Neoprenanzug, dann wäre man 2000 Euro. Mit arm hat das nicht mehr viel zu tun. „Aber niemand kommt auf die Idee, sich die Erstausstattung neu zu kaufen. Ich kaufe auch alles gebraucht“, erklärt er. Wer Mitglied im Speyrerer Verein ist, der kann sich die Ausrüstung leihen. Für diejenigen, die in keinen Verein wollen, gibt es die Möglichkeit sich die Sachen in Fachgeschäften wie beispielsweise dem Speyrer „Trittbrett“ zu leihen.

„Surfer sind eigentlich keine Vereinstypen“, sagt Didi. Stelle ich mir auch schwer vor: einen Surfverein in Hawaii. Aber in Deutschland ist alles möglich. Und am liebsten ist den Deutschen dann doch die Gemeinschaft. „Unsere älteren Mitglieder sitzen oft hier und tauschen sich aus“, sagt Didi. Ihm selbst war es wichtig Gleichgesinnte kennenzulernen, als er in die Pfalz zog.

Ich dachte, wir machen in den ersten Stunden nichts anderes als Trockenschwimmen.

Denn selbst bei allen verschärften Corona-Regeln in der ganzen Zeit ging eines immer: Windsurfen.