Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit Graupel- und Schneeschauern sowie stürmischen Böen beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Es gibt zwar auch immer mal wieder Regenpausen, die Sonne macht sich aber rar, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Sonntag vorhersagten. Die Temperaturen steigen auf für die Jahreszeit milde neun Grad. Im Bergland muss aber in der Nacht zum Dienstag mit glatten Straßen gerechnet werden.

