Nachdem ein zweiter brisanter Gerichtsbeschluss in einer Personalangelegenheit des Umweltministeriums bekannt wurde, will Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) die Praxis im Haus rückwirkend überprüfen lassen.

Das kündigte Griese am Donnerstag in Mainz an. „Es ist der ärgerlichste Fehler meiner Laufbahn, dass ich nicht nachgeprüft habe, ob in jedem Fall eine Beurteilung vorliegt.“