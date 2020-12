Nonnweiler/Wadern (dpa) - Ein Mann ist im Saarland in seinem Wohnzimmer von einem Wildschwein angegriffen und schwer verletzt worden. Das Tier sei am Samstag durch eine nur angelehnte Terrassentür in das Haus eingedrungen, teilte die Polizei in Wadern mit. Als der Hauseigentümer es verscheuchen wollte, ging es auf ihn los und trampelte ihn nieder. Er wurde mit Bisswunden in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich in einer Seitenstraße mitten in einem Ortsteil von Nonnweiler. Nach der Attacke lief das Wildschwein davon. Die Polizei konnte es nicht mehr finden.