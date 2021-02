Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der abstiegsgefährdete 1. FC Kaiserslautern bleibt der Remis-König der 3. Fußball-Liga. Das 2:2 (1:1) gegen den SV Meppen war für die Roten Teufel bereits das 14. Unentschieden im 26. Saisonspiel. In einer wilden Partie im Fritz-Walter-Stadion gingen die Gäste am Samstag in der 29. Minute durch Christoph Hemlein in Führung. Marlon Ritter (38.) gelang vor der Pause der erstmalige Ausgleich für den FCK, der zwei Minuten nach Wiederanpfiff erneut in Rückstand geriet. Meppens Tom Boere verwandelte einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter. Der kurz zuvor eingewechselte Elias Huth (59.) rettete den Pfälzern zumindest das Remis. Mit 26 Punkten bleibt der viermalige deutsche Meister vorerst Tabellen-15.

