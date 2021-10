Die Corona-Inzidenz steigt in Rheinland-Pfalz. Stichproben zeigen: Reserven sind bei den Intensiv-Kapazitäten in der Pfalz noch vorhanden. Doch die Patienten müssen heute länger im Krankenhaus bleiben als zu Beginn der Pandemie. Und es gibt Daten, die ein kritischeres Bild als die offiziellen Landes-Zahlen zeichnen.

„Wie bundesweit sehen wir jüngere, ungeimpfte Patienten“, sagt Christian Hofstetter, Chefarzt am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer. „Die Patienten sind im Schnitt deutlich jünger, dadurch sind sie auch länger in Behandlung“, gibt die Stadt Frankenthal als Trägerin der dortigen Klinik Auskunft. „Das Durchschnittsalter ist über die Zeit der Pandemie deutlich gesunken, wir sind momentan bei einem Mittel von 50 Jahren. Auch sehr junge Covid-Patienten (30 und jünger) haben wir schon intensivmedizinisch betreuen müssen“, heißt es vom Klinikum Ludwigshafen.

Die meisten Covid-19-Patienten in den angefragten Kliniken sind ungeimpft. Impfdurchbrüche – Fälle also, in denen trotz vollständigem Impfschutz eine schwere Covid-19-Erkrankung ausgebrochen ist – gibt es aber auch. Im Ludwigshafener Klinikum werden (Stand Mittwoch) fünf Personen mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt, davon haben zwei einen vollständigen Impfschutz, so die Auskunft des Klinikbetreibers. Beim Westpfalz-Klinikum sind drei Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation am Kaiserslauterer Standort, von denen zwei vollständig geimpft sind. Das Klinikum betont allerdings, dass bei solchen Patienten oftmals Vorerkrankungen vorlägen. Am Standort in Kusel gebe es derzeit zwei Patienten auf der Isolierstation, die beide keinen vollständigen Impfschutz haben, und einen Patienten auf der Isolierstation in Rockenhausen, der wiederum geimpft sei. Das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim, das von den Speyerer Diakonissen betrieben wird, meldet sogar einen Durchbruch bei einem dreifach geimpften Patienten: „Dies ist jedoch die absolute Ausnahme“, betont Holger Ramisch, Oberarzt für Innere Medizin.

Intensivbetten-Abbau? Kliniken wiegeln ab

Aufsehen erregte vor einigen Tagen die Nachricht, dass es in Deutschland trotz der Corona-Pandemie derzeit rund 4000 Intensivbetten weniger gebe als zu Jahresbeginn. Der Grund sei Personalmangel. Die Zahl kommt vom Präsidenten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx.

Die angefragten Pfälzer Klinikbetreiber wiegeln bei dem Thema ab: „Wir haben keine Intensivbetten verloren. Wir haben zu Beginn der Covid-Pandemie die Intensivkapazitäten aufgestockt. Die Situation, dass wir Betten aufgrund von Personalmangel nicht belegen konnten, trifft auf unser Haus nicht zu“, lautet beispielsweise die Auskunft des Klinikums Ludwigshafen. Auch die Diakonissen mit ihren beiden Standorten in Speyer und Bad Dürkheim, die Stadtklinik Frankenthal und das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße erklären, dass sie keine Intensivbetten seit Jahresbeginn abgebaut haben. Mit Krankheiten oder Schwangerschaften erklärt Frankenthal die Schwankungen bei der möglichen Intensiv-Belegung. Speyer verweist auf „Intensivkapazitäten, die bei Bedarf erweitert werden können“, und gibt die Anzahl der Betten mit 15 bis 18 an.

Wie groß die Intensivbetten-Belegung wirklich ist

Daran zeigt sich, dass die Anzahl der Intensivbetten keine feste, über längere Zeit unveränderliche Größe ist. Dennoch gibt es eine Diskrepanz zwischen Divi-Zahlen und den Informationen der Landesregierung hinsichtlich der Intensivbetten-Belegung, die zu denken gibt: Bei der Divi wird am Donnerstag angezeigt, dass in Rheinland-Pfalz 7,03 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt seien, beim Landesuntersuchungsamt (LUA) sind es 4,4 Prozent. Der Divi-Zahl zufolge sind in Rheinland-Pfalz noch 17,2 Prozent der Intensivbetten oder 174 Stück frei.

Allerdings rechnet das Divi mit Zahlen, die es täglich von den Krankenhäusern mitgeteilt bekommt. Dazu gehört auch der Bestand an real vorhandenen Intensivbetten, laut dem Divi-Register 1010 Stück. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, das dem LUA die entsprechenden Daten zuliefert, geht hingegen von 1637 Intensivbetten landesweit aus. Das ist ein Soll-Wert, der sich laut Ministerium aus dem Krankenhausplan des Landes errechnet. Die Anzahl der Belegungen mit Corona-Patienten komme aus dem Covid-19-Register, erläutert das Ministerium weiter. Die dort hinterlegten und täglich aktualisierten Belegungsdaten stammten von den Krankenhäusern selbst.

Diese Berechnungsmethode sorgt dafür, dass das Land bei den Corona-Maßnahmen bislang trotz steigender Inzidenzen die Zügel locker lassen kann. Denn die Intensiv-Belegung mit Covid-19-Patienten ist einer der drei Leitindikatoren für die Corona-Warnstufen; liegt dieser Indikator plus ein Weiterer (beispielsweise die Inzidenz) für mehr als drei Werktage in einer Stadt oder einem Landkreis über sechs Prozent – wie es die Divi-Zahl tut –, droht dort die bisher noch nie verhängte Warnstufe 2.