Das Kita-Zukunftsgesetz sollte vieles verbessern. In der Realität sieht das anders aus. Vor allem bei den kirchlichen Trägern. Es wird mehr Personal gebraucht. Teure Umbauten stehen an. Das Geld dafür fehlt. Die Antwort auf die Frage, was eine angemessene Beteiligung ist, steht seitens des Familienministeriums seit zwei Monaten aus.

Eltern haben seit 1. Juli einen Anspruch auf eine durchgehende, siebenstündige Betreuung ihres Kindes in der Kita – Verpflegung inklusive. Das führt mancherorts zu Problemen. Kitas müssen