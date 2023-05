Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mathematikprofessorin Anita Schöbel vom Fraunhofer-Institut Kaiserslautern war schon früh für einen harten Lockdown. Doch damals war zu diesem Schritt keiner bereit. Die Folgen sind bekannt. Experten erklären, wie es im Januar weitergehen könnte und was die mutierte Virus-Variante bedeutet.

Die Anzahl der Menschen, die in Rheinland-Pfalz mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat am Mittwoch mit 61 einen neuen Tageshöchststand erreicht. In den zurückliegenden zwei Wochen