Mit einer Werbekampagne in Internet und Tageszeitungen will Rheinland-Pfalz mehr Touristen aus anderen Teilen Deutschlands anlocken. Die geplante Internetwerbung zielt auf Gäste, die wegen der Corona-Krise Auslandsreisen stornieren oder umbuchen.

Der Werbefeldzug startet am Mittwoch und soll nach den Worten von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) bis Mitte Juli dauern. Vorgesehen sind demnach Anzeigen in überregionalen Zeitungen sowie in Tageszeitungen