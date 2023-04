Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wahl spezial (3): Rund 50.000 Wahlhelfer werden für die Landtagswahl am 14. März in Rheinland-Pfalz gebraucht. Genügend Helfer zu finden, ist für die Kommunen in der Pfalz häufig ohnehin schon nicht einfach. Diesmal kommt noch die Corona-Pandemie dazu. Die Stadt Worms war deshalb besonders erfinderisch.

Bei der Rekrutierung von Wahlhelfern sind die Kommunen gefragt. Das sei auch vor Corona nicht einfach gewesen, vermeldet Anke Priester, Leiterin der Hauptabteilung der Stadtverwaltung in Neustadt.