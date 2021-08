Da sind sie wieder, die Touristen. Zahlreicher als vor der Pandemie. Urlaub daheim ist in. Viele kannten angewandte Heimatkunde vorher ja nur noch im Zusammenhang mit dem Verirren auf unbekannten Strecken. Während die übrigen Regionen von Rheinland-Pfalz eine Storno-Welle bei den Urlaubsbuchungen verzeichnet haben, weil die Auswärtigen dachten, das gebuchte Hotel läge im Flutgebiet, kommen sie in die Pfalz.

Also fallen sie in Heerscharen ein, die Pfalz-Erkundler. Und das bringt so einiges mit sich. Haben Sie mal versucht, einem Nicht-Pfälzer das Wort „Dubbeglas“ zu übersetzen?

Vorsichtig muss man vor allem dann sein, wenn ein Ostfriese nach der Bedeutung von Dubbe fragt. Aus dem Plattdeutschen übersetzt heißt „Dubbe“ eigentlich Stoß oder kräftiger Schlag. In Hessen ist „Du hast en Dubbe“ eine Beleidigung und bedeutet „Du spinnst wohl!“. In Rheinhessen heißt „en Dubbe habbe“, dass man angetrunken ist. Das liegt vermutlich an der direkten Nachbarschaft zur Pfalz. Skandinavier wie etwa Norweger oder Dänen können mit Dubbe noch weniger anfangen. Das bedeutet dort nämlich „synchronisieren“. In leichter Abwandlung gibt es das auch in Großbritannien mit „dubbed“.

Der Tupfen

Aber gut. Wenn Sie Pech haben, dann googeln die deutschen Touristen schneller, als Sie gucken können. Das Googeln ist ja Volkssport, aber noch nicht olympisch. Die meist genutzte Suchmaschine übersetzt „Dubbe“ mit „Tupfen“. Jetzt erklären Sie mal jemandem, dass wir hier nicht aus „Tupfengläsern“ trinken. Nee, nee. Es heißt Punkt oder Fleck. „Warum trinkt ihr euren Wein aus einem Fleckenglas?“, wird man dann entsetzt gefragt. Nein, nein. Nicht Fleckenglas. Das Glas hat nur Einbuchtungen. „Fer die Worschdfinger. Pardon. Wegen der Wurstfinger!“ Ungläubiges Staunen. Nein, die Pfälzer sind nicht die mit den dicksten Fingern in Deutschland.

Nichts für Veganer

Das liegt ja mehr an dem Erfinder des Wurstmarkts in Derkem, pardon, Bad Dürkheim. Der war Metzger und dem ist das Glas immer durch die fettigen Finger gerutscht. Der Tourist ist auch noch veganer und rümpft die Nase. Nee, so ist das auch nicht gemeint. Es geht nur um die Schorle. Zum Glück gibt es auch veganen Wein. Aber das mit der Wurst wirkt noch lange nach. Man kann dem Hirn förmlich beim Denken zuschauen.

Während viele Touristen immer noch um den Speyerer Dom irren und das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl suchen, kann man geschickt die Gemüter beruhigen. Oder doch nicht?

„Das ist der Domnapf. Der wird ab und an mit Wein gefüllt und dann kriegen alle Bürger was ab“, erzählt man dann als Pfälzer stolz und merkt erst im Nachhinein, dass da gerade wieder was schiefläuft. Die trinken hier nicht nur Wein aus Tupfengläsern. Ganz Hartgesottene trinken den auch noch aus dem großen Napf?

Ach, was soll’s. Ein paar Meter vom Dom entfernt befindet sich im Historischen Museum einer der ältesten, flüssigen Traubenweine der Welt von 325 nach Christus. Die ist unverfänglicher.