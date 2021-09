Früher hat er als Ballonkünstler Eltern und Kinder mit seinen Luftballon-Figuren begeistert. Heute begeistert er sie als Bundeselternsprecher. Diesen ehrenamtlichen Posten hat Asif Stöckel-Karim aus Neustadt vor etwa einem halben Jahr übernommen. Er berichtet, was er als solcher zu tun hat und wie seine Ballonkünstler-Erfahrungen dabei helfen.

An einem Elternabend in der Kita seines Sohnes kam die Frage auf, wer sich im Elternausschuss engagieren möchte. „Meine Hand ging so schnell hoch, da war sogar meine Frau überrascht“, sagt Stöckel-Karim und lacht. Er erzählt, wie begeistert er davon war, wie gut alles in der Krippe lief. Vor allem über die gute Einbindung der Eltern habe er sich gefreut. Die zwei Jahre im Elternausschuss hätten ihm gut gefallen. Als sein Sohn die Kita verließ, habe er deshalb begonnen, im Neustadter Stadtelternausschuss mitzuarbeiten. „Dabei habe ich gemerkt, dass es nicht überall so gut lief.“ Die guten Erfahrungen aus der Krippe seines Sohnes wollte er auf die anderen übertragen.

Fast zwei Jahre später wurden Beisitzer für den Vorstand des Landeselternausschusses gesucht. „Ich fand das spannend und wollte Neustadt quasi von weiter oben helfen“, sagt Stöckel-Karim. Auch als Delegierter für die Bundeselternvertretung bewarb er sich voller Begeisterung. Und kurz darauf fand die nächste Wahlveranstaltung statt: für den Vorstand selbst. „Vor Ort wurde ich gefragt, ob ich das machen will“ – auch hier willigte Stöckel-Karim ein. „Dann wurde ich erst einmal vorsichtig: nicht, dass es auch noch europa- oder weltweite Ausschüsse gibt“, sagt er lachend.

Direkte Verbindung zu den Eltern

Seit etwa einem halben Jahr bildet er gemeinsam mit drei weiteren Bundeselternsprechern den Vorstand der Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (BEVKI). Diese vertritt die Interessen der Eltern der Kita-Kinder gegenüber der Politik. Dazu sei die BEVKI in verschiedenen Gremien vertreten, etwa im Corona-Kita-Rat der Bundesregierung, erzählt der 47-Jährige. Dort gehe es zum Beispiel um Gesetzesvorhaben wie die Corona-Notbremse. Aber auch darum, wie es den Eltern geht und welche aktuellen Herausforderungen es gibt.

Die Infos dazu, was die Eltern umtreibt, erhalte er über die Ausschüsse: Stadt- und Kreiselternausschüsse informieren Landeselternausschüsse, diese geben die Informationen an die BEVKI weiter. „Darüber haben wir eine Verbindung bis hinein in die Elternschaft“, sagt Stöckel-Karim. Außerdem bekomme er Informationen von den Trägern der Kitas und von den Jugendämtern.

Kita-Qualitätsmanagement

Zusätzlich zur Arbeit in den Gremien sei jedes Jahr einer der BEVKI-Vorstände in der Jury für den Deutschen Kita-Preis vertreten. In Stöckel-Karims Stimme hört man die Begeisterung für diese Aufgabe. „Bei der Auszeichnung geht es um Qualität, Partizipationsmöglichkeiten und andere Strukturen der Kitas“, sagt er. „Ich arbeite beruflich im Qualitätsmanagement: Die Kriterien, die hier an die Kitas angelegt werden, kamen mir gleich bekannt vor.“ Laut Webseite des Deutschen Kita-Preises werden fünf Kitas und fünf lokale Bündnisse für frühe Bildung ausgezeichnet. Die Preisträger erhalten je 10.000 bis 25.000 Euro, die Preise sollen im Frühjahr vergeben werden.

Viele Landesverbände seien derzeit dabei, sich aufzubauen. Hier helfe die BEVKI mit, indem die Vorstände zum Beispiel immer wieder bei Gesprächen dabei sind. Außerdem gebe es auch innerhalb der Organisation viel zu tun: Konferenzen, Delegiertenversammlungen, Länderrat, Fachausschüsse, gegenseitige Beratungen und die Organisation des jährlichen Bundeselternkongresses. Die wichtigsten Themen, um die sich die BEVKI dabei kümmere: die Beteiligung der Eltern, Anzahl und Qualität der Kitaplätze und die rechtliche Situation der Eltern. „Viele wissen nicht, dass es einen Anspruch auf Betreuung und frühkindliche Bildung gibt“, sagt Stöckel-Karim.

Derzeit werde außerdem ein neues Gesetz besprochen, das ab dem 1. Juli in Rheinland-Pfalz gelten soll. Darin werde unter anderem verankert, dass Kinder sieben Stunden durchgängige Betreuung inklusive Verpflegung erhalten sollen. „Das bildet das Familienleben eher ab als die oft angebotene Halbtagsbetreuung.“ In vielen Kreisen laufe das bereits gut, in manchen gebe es aber noch viel zu tun. Vor allem dort, wo die Eltern bisher wenig eingebunden waren.

Die Bühnenerfahrung hilft manchmal „Es ist ein wirklich spannendes Ehrenamt, aber es benötigt viel Zeit“, sagt Stöckel-Karim. Er sei froh, dass die meisten Termine abends stattfänden. An zwei bis drei Abenden pro Woche sei er damit beschäftigt. Die größte Motivation für ihn und seine Mitstreiter tauche dabei immer wieder in den Video-Konferenzen auf: „Wenn ein Kind zum Beispiel noch einmal aufsteht und vorbeiguckt, winken alle und freuen sich – egal wie wichtig das Thema gerade ist.“

Sein Humor, mit dem er als Ballonkünstler sein Chemie-Studium finanziert hat, hilft Stöckel-Karim heute noch in den Konferenzen. Ein Beispiel: Als es im Gespräch mit dem Familienministerium um die Sorgen der Eltern wegen Corona-Teststäbchen in Kindernasen ging, habe er von seiner Bühnenerfahrung erzählt: „Was ich da schon gesehen habe, was Kinder mit ihren Fingern in der Nase so machen… Im Vergleich dazu bei den Tests von einem Trauma zu sprechen, ist da schon grenzwertig.“ Wichtig sei aber, die Kinder nicht zu zwingen. Das größere Problem in der Pandemie sehe er in der Isolation und im wirtschaftlichen Druck auf die Eltern. „Wenn das nicht ist, haben es die Kinder deutlich einfacher, durch die Pandemie zu kommen.“ Darum gehe es zu selten, findet der Ballonkunst-Europameister von 1999.