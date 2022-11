Ohne Kapitän Silvan Widmer beginnt der FSV Mainz 05 sein Bundesligaspiel beim FC Schalke 04. Der für die Fußball-Weltmeisterschaft nominierte Schweizer sitzt in Gelsenkirchen zunächst auf der Bank. Für Defensivspieler Widmer startet Danny da Costa.

Gelsenkirchen (dpa) - Bei Schalke setzt Trainer Thomas Reis auf dieselben Spieler in seiner Anfangsformation, die zuletzt 1:2 bei Werder Bremen verloren hatten. Die Schalker sind Tabellenletzter und durch den Sieg von Abstiegskampf-Konkurrent VfL Bochum am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach zusätzlich unter Druck. S04 hat in der Liga sieben Partien in Serie verloren.

