Angesichts des Dauerregens kann es Meteorologen zufolge zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen kommen, auch Straßen können überflutete werden. Am Freitag soll sich das Wetter etwas beruhigen.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Dauerregen lässt in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Wasserstände steigen. Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen, Erdrutsche sowie Überflutungen von Straßen seien möglich, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag. Bis Freitagmorgen soll demnach der Regen andauern.

Betroffen seien insbesondere die Westaulagen des Westerwalds, Hunsrücks und des Berglandes nahe der Saar. Dort erwarten die Meteorologen „ergiebigen Dauerregen“ mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. An der Sieg ganz im Norden steigen die Wasserstände ebenfalls - vermutlich zunächst noch bis in den Freitag hinein.

In den kommenden Tagen ist weiter mit Schauern und teils starken Windböen zu rechnen. Am Freitag ist es laut DWD-Prognose meist stark bewölkt. Dazu erwarten die Meteorologen Schauer und vereinzelte Gewitter. Bei Höchstwerten bis zwölf Grad ist es weiter windig, vor allem im Bergland werden weiter stürmische Böen erwartet. Wolken, Regen und Wind bestimmen auch das Wetter am Samstag. Die Temperaturen erreichen dann sieben bis elf Grad.

