Offenbach (dpa/lrs) - Nach dem extremen Starkregen lässt die Unwetterneigung in Rheinland-Pfalz und im Saarland allmählich nach. Zwar bleibe es wechselhaft, doch müsse nicht mehr mit verbreiteten unwetterartigen Regenmengen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Am Donnerstagabend seien noch einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen möglich. Heftiger, unwetterartiger Starkregen mit 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter sei aber wenig wahrscheinlich. Im Laufe der Nacht lasse die Niederschlagsneigung dann nach.

Auch am Freitag müsse örtlich mit Gewittern mit Starkregen mit 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, Hagel sowie stürmische Böen gerechnet werden. Für den Südosten und lokal sehr eng begrenzt schlossen die Meteorologen heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht aus.

