Mit den Temperaturen soll es laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen wieder aufwärts gehen. Für den Sonntag erwarten die Meteorologen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Höchstwerte rund 25 Grad. Am Montag werden dann schon 27 Grad und am Dienstag voraussichtlich bis zu 32 Grad erreicht.

Offenbach (dpa/lrs) - Ursache dafür sei Hoch „Iosif“, das von England über Luxemburg nach Deutschland ziehe und warme Luft mit sich führe, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Dabei bleibe es meist niederschlagsfrei.

Deutscher Wetterdienst