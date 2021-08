Offenbach (dpa/lrs) - Wärmer, sonniger und vor allem niederschlagsfrei: So soll das Wetter im Laufe der Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden. Nach einem verregneten Wochenende bleibe der Montag zunächst nasskalt mit schauerartigem Regen, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. Ab Dienstag werde es im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Zudem bleibe es niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen leicht von bis zu 22 Grad am Montag auf maximal 25 Grad am Donnerstag. In den Nächten in der ersten Wochenhälfte warnt der DWD vor Nebel.