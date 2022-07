Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland kühlt nach einem wechselhaften Donnerstag in der Nacht zum Freitag merklich ab. Stellenweise liegen die Werte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 8 und 15 Grad. Am Freitag ziehen dann im Tagesverlauf im Norden erneut Quellwolken auf, ansonsten wird es verbreitet sonnig mit Höchstwerten bis zu 28 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Zwischen Anfang und Mitte der kommenden Woche rechnet der DWD mit sehr warmen bis heißen Temperaturen, erklärte ein Meteorologe am Donnerstag. Von Montag bis Donnerstag erwarten die Wetterexperten demnach Werte von mehr als 30 Grad. Je weiter südlich, desto wärmer werde es - in der Spitze am Mittwoch seien durchaus auch Höchstwerte zwischen 35 und 37 Grad möglich.

DWD-Vorhersage