Offenbach (dpa/lrs) - Weniger Regen, mehr Sonne - das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird am Sonntag freundlicher. Es werde heiter bis wolkig, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach. Allenfalls nach Norden hin gebe es vereinzelt schwache Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad, in Hochlagen bei 14 Grad. Der Wind weht mäßig.

Die neue Woche beginnt laut Prognose dann in der Nordhälfte bewölkt und mit vereinzelten Schauern. Im Süden werde es heiter bis wolkig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen 15 Grad. Für den Dienstag sind dann wieder mehr Wolken und von Süden gebietsweise Regen vorhergesagt. Es bleibt mit 17 bis 21 Grad mild.