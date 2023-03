Zum Wochenstart zieht erneut ein Sturmtief über Rheinland-Pfalz und das Saarland hinweg. Die Strömung führt aber auch eine milde Meeresluft mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach können sich die Menschen zu Beginn der Woche über Temperaturen von 16 bis 19 Grad am Nachmittag freuen. Es soll allerdings stürmisch und regnerisch werden. Im Laufe des Tages kommt es der Vorhersage nach zu starken bis stürmischen Böen. Auch starke Gewitter seien vereinzelt möglich - besonders im Saarland und in der Pfalz.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf 9 bis 6 Grad - es soll dann - wie auch tagsüber - bei starker Bewölkung vorerst weiterregnen. Erst im Laufe des Tages kann es laut DWD zeitweise zu Auflockerungen kommen. Die Temperaturen sollen höchstens zwischen 9 und 12 Grad erreichen. Es kann außerdem weiterhin zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zu Mittwoch rechnet der DWD mit Schnee, der im Tagesverlauf voraussichtlich in Regen und Schneeregen übergeht.

DWD-Vorhersage